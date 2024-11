Sicurezza, i sindaci dell’Amiata: “Potenziati i controlli durante le festività natalizie”

Amiata (Grosseto). Cresce e si estende a nuove porzioni di territorio il progetto per il “controllo di vicinato” che è stato avviato circa un anno fa dal Comune di Santa Fiora, a partire dalla firma del protocollo d’intesa con la Prefettura di Grosseto, avvenuta nel gennaio 2024.

La Giunta comunale ha infatti appena deliberato l’attivazione del controllo di vicinato nel capoluogo e nella frazione di Bagnore, che si vanno ad aggiungere al Bagnolo e Marroneto, dove già dallo scorso giugno si era costituito un primo nucleo di cittadini volontari, disponibili a collaborare al progetto.

“Santa Fiora, e più in generale l’Amiata, fortunatamente non sono interessate da problematiche gravi di criminalità stabile, – afferma il sindaco Federico Balocchi – proprio per questo, per continuare a garantire la sicurezza a cui siamo abituati, abbiamo deciso sin dallo scorso anno, quando si erano verificati i primi episodi di furti ripetuti nelle abitazioni, di intervenire per arginare e prevenire un fenomeno che riteniamo occasionale ed esterno alla nostra comunità. Crediamo molto nell’efficacia del controllo di vicinato, poiché si regge sul coinvolgimento diretto dei residenti. Per questo auspichiamo di riuscire a formare gruppi di volontari in tutte le frazioni. Contemporaneamente, dallo scorso anno abbiamo firmato con la Prefettura e gli istituti delle guardie giurate il protocollo ‘Mille occhi sulla città'”.

Il controllo di vicinato prevede un’attività di controllo svolta da gruppi di cittadini che agiscono tramite un coordinatore per ogni zona, limitandosi all’osservazione di fatti e circostanze per poi arrivare alla tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine. I volontari che aderiscono al progetto partecipano agli incontri formativi.

Il coordinatore del gruppo di volontari di Santa Fiora è Fabio Ubaldi, mentre il coordinatore del gruppo di volontari di Bagnore è Giorgio Durazzi. Il coordinatore del gruppo di Bagnolo/Marroneto già costituito è Federico Tortelli.

“C’è un grande impegno da parte del Comune di Santa Fiora nel garantire la sicurezza dei nostri centri abitati. – aggiunge Annibale Raponi, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana – Ringraziamo i cittadini che hanno aderito al progetto consentendo di avviare un controllo che va a supportare l’attività delle forze dell’ordine. È un bel segnale che vogliamo dare anche ai turisti, che numerosi arrivano sull’Amiata durante le festività natalizie”.

I gruppi del controllo di vicinato restano aperti a nuove adesioni. Informazioni per aderire al progetto: pm@comune.santafiora.gr.it.

Arcidosso

“La bellezza delle festività vissute nei nostri paesi è un patrimonio straordinario da difendere con attenzione – dichiara il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini –. Il Comune di Arcidosso è come sempre attento a tutelare la tranquillità dei cittadini e di chi viene a trascorrere il nostro fine anno garantendo un efficace sistema di tutela della sicurezza collettiva. La serenità è uno degli ingredienti fondamentali del nostro ‘Natale di Luce’, in sua difesa sono stati orientati gli investimenti e l’organizzazione pubblica. Il Comune di Arcidosso, con questo obiettivo, ha avviato da tempo un lavoro di stretta collaborazione con la Prefettura per condividere le problematiche presenti nel territorio e adottare tutti gli strumenti a disposizione di prevenzione e tutela della sicurezza della comunità”.

“Tra le misure che sono state scelte e adottate nella Giunta comunale odierna (n.d.r. 29 novembre) c’è l’adesione al protocollo ‘Mille occhi’ che prevede una stretta relazione tra l’azione degli istituti di vigilanza e le Forze dell’ordine – termina Marini –. Aumenteremo così la capacità di controllo preventivo del territorio e la tempestività di intervento di Forze di polizia. Sempre su questo filone strategico il Comune rafforzerà il controllo di vicinato, migliorandone la capacità di presidio da parte dei cittadini coinvolti. I due protocolli approvati saranno sottoscritti formalmente in Prefettura giovedì della prossima settimana”.

Castel del Piano

“Fermezza, responsabilità, attenzione diffusa sono i criteri che stanno ispirando i provvedimenti adottati dal Comune di Castel del Piano per rafforzare i controlli e prevenire eventi criminosi attraverso sistemi che garantiscano la sicurezza dei cittadini – dichiara Cinzia Pieraccini, sindaco del paese amiatino -. Le festività sono, infatti, un periodo che attraendo numerose persone in montagna aumentano i rischi di infiltrazioni delinquenziali e il verificarsi di furti. Il Comune di Castel del Piano, in collaborazione con gli altri Comuni dell’Amiata e con la Prefettura di Grosseto, ha previsto una serie di provvedimenti atti a rendere le festività un momento di serenità e tranquillità per la popolazione. Seguendo l’esempio di altre località, il Comune attiverà un protocollo con la Prefettura relativo al controllo di vicinato e ha deciso di aderire al decreto ‘Mille occhi,’ che prevede un programma di collaborazione informativa tra gli istituti di vigilanza privata e gli organi di polizia”.

“Localmente, il Comune, con un investimento di 50mila euro, ha deciso di estendere il sistema di prevenzione e controllo con l’installazione di videocamere con il riconoscimento delle targhe così dislocate: 1 nella zona di Gallaccino; 2 nella zona di Montoto; 3 nella zona del cimitero; 4 nella zona del Parco dei cigni – termina il sindaco -. I nostri vigili urbani, infine, dalla prossima settimana formeranno pattuglie di due unità e nel pomeriggio intensificheranno la sorveglianza costante del nostro territorio”.