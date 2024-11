Inaugurazione panchine rosse, Tenci: “All’evento è stata data connotazione politica”

Castell’Azzara (Grosseto). In merito alla notizia riguardante l’inaugurazione di nuove panchine rosse sul territorio del Comune di Castell’Azzara, apparsa nella giornata odierna su diversi siti di quotidiani on-line della provincia di Grosseto, il sindaco Tullio Tenci, a nome suo e dell’amministrazione che rappresenta, sottolinea “di aver partecipato a tale iniziativa nella convinzione, come buon senso avrebbe voluto vista la rilevanza dell’argomento, che alla succitata manifestazione non venisse data connotazione politica alcuna. Oggi, con enorme sorpresa, si viene a sapere che all’evento è stata data una precisa patente politica, cosa che contrasta in pieno con lo spirito con cui è nata e cresciuta la lista civica ‘Uniti per il Comune’, fondata proprio sull’assoluta estraneità dell’appartenenza a schieramenti politici di qualsivoglia estrazione”.

Il sindaco Tullio Tenci ribadisce oggi con forza che, “tuttora, lo spirito della coalizione vincitrice delle ultime elezioni comunali rimane lo stesso, avulso da ogni collocazione politica, rivendicando l’indipendenza e l’autonomia delle proprie scelte, individuando, come è sempre stato, nei cittadini di Castell’Azzara gli unici e sovrani interlocutori”.