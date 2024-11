“In memoria di Andrea”: Forza Italia e Azzurro Donna insieme contro il bullismo

Grosseto. Azzurro Donna e Forza Italia si uniscono oggi al ricordo di Andrea, il giovane la cui tragica scomparsa ha scosso profondamente le coscienze, rappresentando un simbolo doloroso delle conseguenze del bullismo.

Nel giorno dell’anniversario della sua morte, Azzurro Donna, con la coordinatrice provinciale Valentina Corsetti, insieme alla consigliera Elena Rustici di Forza Italia di Castell’Azzara, rinnovano il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, promuovendo iniziative concrete per sensibilizzare la società sull’importanza del rispetto, della solidarietà e della prevenzione del bullismo, sia fisico che digitale.

“Andrea ci ha lasciato una lezione che non possiamo ignorare: il silenzio e l’indifferenza possono essere complici di tragedie evitabili. Dobbiamo lavorare insieme, famiglie, scuole e istituzioni, per costruire una cultura che protegga i più vulnerabili e dia voce a chi soffre. Nel prossimo Consiglio comunale di Castell’Azzara chiederemo un minuto di silenzio per soffermarsi sul valore della vita. Andrea non è solo un simbolo, ma il motivo per cui non possiamo arrenderci. Per lui e per tutti coloro che soffrono in silenzio, dobbiamo continuare a combattere”, dichiarano Corsetti e Rustici.