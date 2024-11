Anci Toscana: Jacopo Marini responsabile delle politiche di valorizzazione dei borghi storici

Arcidosso (Grosseto). Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso, assume in Toscana un ruolo che lo pone al centro delle politiche per la valorizzazione dei borghi storici e delle tradizioni locali.

“Susanna Cenni, presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni toscani, e il comitato direttivo hanno assegnato al sindaco amiatino la responsabilità di coordinare i Comuni toscani su queste tematiche così importanti e strategiche per il turismo locale – si legge in una nota del Comune di Arcidosso -. La nomina di Marini dimostra che l’impegno sugli interventi di riqualificazione urbana e le scelte sulla valorizzazione dei prodotti tipici e sulla promozione della cultura locale attuate da anni ad Arcidosso sono evidenti e apprezzate nel resto della regione”.

“È un riconoscimento importante per il Comune amiatino, che si affianca alla nomina del sindaco di Santa Fiora come coordinatore per la geotermia – termina il comunicato -. L’Amiata acquisisce per Anci una centralità in due comparti economici della Toscana mai così tanto evidente”.