Anci Toscana: Federico Balocchi confermato responsabile per la geotermia

Santa Fiora (Grosseto). L’Associazione nazionale dei Comuni, nella sua articolazione toscana, ha provveduto a definire la sua organizzazione suddivisa per tematiche e progetti speciali.

La presidente Susanna Cenni e il comitato direttivo hanno deciso di confermare Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e componente del comitato direttivo regionale, come delegato per la geotermia.

“Per l’Amiata e in particolare per Santa Fiora è un riconoscimento importante del ruolo esercitato in Toscana, della conoscenza maturata e del lavoro svolto negli scorsi 5 anni come responsabile per la tematica della geotermia – si legge in una nota del Comune amiatino -. Anci segue da sempre con attenzione la delicata partita sul possibile rinnovo delle concessioni geotermiche e gli investimenti connessi”.