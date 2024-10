Inaugurati i due Punti digitali facili a Montenero e a Montegiovi: i servizi offerti

Castel del Piano (Grosseto). Sono stati inaugurati questa mattina a Montenero d’Orcia e a Montegiovi, nel comune di Castel del Piano, i due nuovi Punti digitali facili (Pdf) che hanno l’obiettivo di aiutare tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i dispositivi elettronici.

Quello di Montenero d’Orcia si trova nella sede del circolo Arci, in via della Piazza, e sarà aperto ogni primo ed terzo venerdì del mese, dalle 17 alle 20.

Quello di Montegiovi, che è situato all’interno dell’emporio Il Miccio in via del Ponte 28, sarà aperto il secondo ed il quarto venerdì del mese dalle 16 alle 19.

“Questi nuovi centri – afferma l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – fanno parte di una fitta rete di sportelli per la facilitazione digitale che stiamo implementando in ogni area della Toscana. Ad oggi sono attivi 132 punti ed altri 37 si apriranno a breve, nelle prossime settimane. E’ un grande lavoro di alfabetizzazione digitale con il quale intendiamo semplificare e migliorare la vita di tanti cittadini. Questo nostro impegno si affianca a quello, avviato da tempo, per consolidare e diffondere le infrastrutture digitali su tutto il territorio regionale. Il diritto di cittadinanza digitale, per essere esercitato, necessita di competenze e di infrastrutture. Senza questi due tasselli assisteremo all’incremento delle disuguaglianze. Per questo il nostro lavoro prosegue, in sinergia con le amministrazioni locali ed il terzo settore”.

“Formare all’uso dei canali digitali – ha detto il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita anche attraverso la tecnologia. Non è, dunque, semplicemente far crescere una cultura del mezzo, ma anche un percorso che ridefinisce la qualità migliorando i servizi. Unire, infatti, l’uso corretto della tecnologia all’ambiente stupendo dei nostri paesi rende la scelta di vita di abitarci più facile e, in qualche modo, gli abitanti dei privilegiati. Ma facilitarne l’uso fa anche crescere la domanda di rete e impone un rafforzamento rapido della banda larga anche nell’Amiata”.

I servizi

L’accesso ad entrambi i Pdf è libero ed è garantito il supporto di un facilitatore per utilizzare gli strumenti messi a disposizione e che assicurano una molteplicità di utilizzi: dall’attivazione dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, alla sanità digitale, dall’abbonamento al trasporto pubblico, ai servizi comunali fino al servizio per il ritiro di ingombranti di Sei Toscana o anche più semplicemente il prendere confidenza con l’uso di un computer o di uno smartphone.

I Punti digitale facile che sono stati aperti sono luoghi in cui i cittadini possono accedere gratuitamente alla rete e acquisire la capacità di utilizzare autonomamente il web e le tecnologie digitali.

Nei Pdf è possibile imparare ad usare i servizi pubblici online e utilizzare i servizi digitali come le videoconferenze, la formazione, l’utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggistica istantanea.