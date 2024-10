I Punti digitali facili arrivano nelle frazioni: ecco i servizi offerti

Castel del Piano (Grosseto). Il web, l’accesso alle piattaforme digitali e l’uso dei servizi on line è ormai una necessità quotidiana, restarne esclusi può diventare un problema per i cittadini.

Castel del Piano e l’Amiata hanno bisogno di un forte sviluppo dell’infrastruttura e della cultura di rete per garantire una forte connessione con il sistema formativo, sociale ed economico.

“Garantire una connessione web stabile e veloce è indispensabile, sia per le imprese e le attività commerciali, che per i cittadini – dichiara il sindaco Cinzia Pieraccini -. Abbiamo attivato sin da subito un dialogo diretto con Regione Toscana e Open fiber per mantenere alta l’attenzione sulla situazione che Castel del Piano si trova a vivere da anni ed accelerare la soluzione. L’incontro di giovedì sarà l’occasione per fare il punto insieme”.

L’incontro

L’appuntamento “Fibra ottica e connessioni”, rivolto alle categorie economiche, è in programma per giovedì 17 alle 14.30 nella sala consiliare del Comune di Castel del Piano. Parteciperanno: Stefano Ciuoffo, assessore regionale alla digitalizzazione; Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, Arianna Arezzini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Castel del Piano, Gianluca Vannuccini, direttore di sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana; rappresentanti di Open fiber.

Nella mattinata, sempre alla presenza dell’assessore Ciuoffo, saranno inaugurati i due Punti digitali facili di Montenero d’Orcia e Montegiovi, rispettivamente alle 11.45 e alle 12.30.

“Stiamo lavorando anche per promuovere l’utilizzo consapevole della rete – prosegue il sindaco Pieraccini – e i Punti digitali facili di Montenero e Montegiovi sono un passo verso questa direzione. Si avvia un nuovo servizio per facilitare l’accesso alla rete e alle procedure telematiche che sono ormai indispensabili, ma per alcuni ancora complesse. Ringrazio Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Arci per la possibilità di attivare questi due sportelli, saranno presidi importanti per la nostra amministrazione”.

I Punti digitali facili

Il Punto digitale facile di Montenero d’Orcia è nella sede del circolo Arci, in via della Piazza, e sarà aperto il primo ed il terzo venerdì del mese, dalle 17 alle 20.

Il Punto digitale facile di Montegiovi è all’interno dell’emporio Il Miccio e sarà aperto il secondo ed il quarto venerdì del mese, dalle 16 alle 19.

L’accesso è libero ed è garantito il supporto di un facilitatore per utilizzare gli strumenti messi a disposizione per una molteplicità di utilizzi: dallo Spid alla sanità digitale, dall’abbonamento al trasporto pubblico, ai servizi comunali fino al servizio per il ritiro di ingombranti dei Sei Toscana o anche più semplicemente prendere confidenza con l’uso di un computer o di uno smartphone. I Punti digitali facili (Pdf) che aprono sono luoghi in cui i cittadini possono accedere gratuitamente alla rete e acquisire la capacità di utilizzare autonomamente il web e le tecnologie digitali. Nei Pdf è possibile imparare ad usare i servizi pubblici online e utilizzare dei servizi digitali come le videoconferenze, la formazione, l’utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggistica istantanea.