Nel palazzo comunale apre lo Sportello digitale facile: ecco i servizi gratuiti offerti

Santa Fiora (Grosseto). Apre a Santa Fiora da lunedì 7 ottobre il nuovo “Punto digitale facile“, allestito presso lo “Sportello Comune amico”, nel palazzo Ccmunale, in piazza Garibaldi.

I Punti digitale facile sono luoghi fisici dove i cittadini possono ricevere gratuitamente assistenza e formazione, da persone competenti, nell’uso di internet e degli strumenti digitali e nell’accesso ai servizi on line, in primis della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire pari opportunità ed inclusione digitale.

Il servizio, che è totalmente gratuito, è promosso e finanziato dalla Regione Toscana.

I servizi

In particolare, allo sportello di Santa Fiora saranno forniti i seguenti servizi: attivazione e utilizzo della carta d’identità elettronica; attivazione e utilizzo della Carta nazionale dei servizi; attivazione e utilizzo dello Spid – Sistema pubblico di identità digitale; servizi digitali sanitari regionali (ad esempio fascicolo sanitario elettronico, prenotazioni Cup 2.0, Zero Code, Ccmbio medico, libretto vaccinale, medicina dello sport, attestazione scolastica delle vaccinazioni, Happy Mamma, borsellino elettronico per celiaci. E poi ancora servizi di posta elettronica (ordinaria e Pec); servizi digitali di pagamenti amministrativi (Portale Iris, bollo auto, caccia/pesca/funghi, multe); PagoPA.

“Il Punto digitale facile è un aiuto concreto per tutti coloro che hanno poca dimestichezza con il computer e i servizi on line – afferma il vicesindaco Francesco Biondi –, un supporto concreto per non escludere nessuno dai nuovi servizi digitali che per molti rappresentano uno scoglio insormontabile. Questi sportelli, diffusi dalla Regione sul territorio attraverso i Comuni, nascono anche come strumento per formare i cittadini, affinchè siano poi in grado di accedere autonomamente ai servizi digitali.”

Lo sportello sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 12.30. Informazioni:tel. 0564.965327.