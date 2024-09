Sanità, il Comune: “Assistenza medica di base non garantita, Asl e Regione intervengano”

Cinigiano (Grosseto). “Mi preme esprimere il disagio, mio e della Giunta, a fronte dell’assenza di una risposta dell’Asl alla situazione emergenziale determinata dalla sostanziale assenza di copertura dell’assistenza medica di base che si verificherà in parte del nostro comune, in particolare nella frazione di Monticello Amiata, e in altre zone dell’Amiata a far tempo dal primo ottobre“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci.

“Siamo perfettamente consci che nella situazione attuale sia un problema di difficile risoluzione, ma la mancanza di informazioni e la scarsa tempestività degli interventi fanno sì che i cittadini si sentano abbandonati e sfiduciati – spiega Monaci -. Riteniamo che il sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale tutto rappresentino i garanti ultimi della tutela sanitaria della popolazione residente e in tale veste riteniamo nostro dovere richiamare Asl e Regione al proprio dovere istituzionale”.

“Al tempo stesso, in assenza di sollecite e razionali risposte – termina il sindaco -, assicuriamo ai cittadini il nostro massimo impegno per il mantenimento di condizioni di legalità sanitaria”.