Provisini d’argento: il Comune consegna le onorificenze

Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora celebra i cittadini, le associazioni e le aziende che si sono distinte con il loro operato nei diversi settori, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità locale.

La cerimonia di consegna dei Provisini d’argento si svolgerà sabato 10 agosto, alle 19, in piazza Giosuè Carducci a Santa Fiora.

La scelta della data del 10 di agosto è legata a un fatto storico: il provisino era un’antica moneta in uso nella contea di Santa Fiora sin dal dodicesimo secolo. Il 10 agosto 1164, a Pavia, fu redatto l’atto ufficiale attraverso il quale Federico Barbarossa concesse ad Ildebrando VII Novello, conte Aldobrandesco di Santa Fiora, il privilegio di battere una moneta chiamata Provisino Aldobrandesco o di Santa Fiora.

Per questo motivo e in ricordo di quell’evento così straordinario, ogni anno, in quello stesso giorno, il Comune di Santa Fiora assegna l’onorificenza cittadina.

Nella foto: la cerimonia del 2023