Co-working e smart-working: il Comune mette a disposizione le stanze del Centro Giovani

Santa Fiora (Grosseto). Per chi volesse trascorrere piacevolmente l’estate in montagna, e per la precisione a Santa Fiora, lavorando da remoto, il Comune, nel periodo che va dal 23 luglio al 18 agosto, mette a disposizione dei lavoratori in smart working le stanze del Centro Giovani, al piano terra del teatro Andrea Camilleri, in via San Rocco 13.

L’amministrazione comunale ha infatti temporaneamente trasformato il Centro Giovani in uno spazio di co-working dotato di 15 postazioni da lavoro, con scrivanie, sedie, aria condizionata e connessione Wi-FI ad alta velocità (1000 Mbps), dove gli utenti possono lavorare in un ambiente confortevole e professionale, anche durante le vacanze estive, utilizzando il pc personale. La struttura, che in inverno tornerà a svolgere la sua funzione di centro di aggregazione dei ragazzi del paese, si presta benissimo al co-working essendo stata inaugurata di recente: i locali e gli arredi sono stati completamente rinnovati, gli spazi sono ampi e luminosi.

“L’idea dell’amministrazione comunale di sfruttare nel periodo estivo le stanze del Centro Giovani per il co-working – spiega Serena Balducci, assessore al turismo di Santa Fiora –, in attesa che sia completata la realizzazione della struttura innovativa al Pratuccio, nasce per soddisfare, già a partire da quest’anno, le richieste dei lavoratori interessati a trascorrere a Santa Fiora una cosiddetta ‘workation’, ovvero una vacanza, anche più lunga, in un luogo di villeggiatura, durante la quale poter lavorare comunque da remoto. Santa Fiora ha tutte le caratteristiche per essere il luogo ideale per questo tipo di esperienza in quanto offre il benessere tipico di un centro urbano tranquillo, a misura d’uomo, in grado di offrire una proposta culturale continua e di altissima qualità e al tempo stesso servizi che rendono possibile combinare in modo semplice lavoro e relax. L’auspicio è poi quello che per alcuni il periodo di prova diventi una scelta permanente di vita”.

“Durante la pandemia da Covid 19 – commenta il sindaco Federico Balocchi – Santa Fiora è stato il primo Comune d’Italia a proporsi come smart working village riscuotendo un grande successo. Già allora eravamo convinti che il lavoro da remoto non fosse solo una soluzione temporanea per affrontare l’emergenza, ma potesse rappresentare il futuro, almeno per certe professioni, mettendo in modo intelligente la persona nella condizione di operare al meglio senza rinunciare al benessere. Abbiamo continuato a credere in questa idea e a coltivarla fino ad arrivare al progetto del centro innovativo a Bagnolo, che sarà uno degli interventi più importanti dei prossimi anni non solo per Santa Fiora, ma per l’Amiata. Intanto sperimentiamo il co-working al Centro Giovani: una soluzione che sono certo sarà apprezzata anche dai residenti delle città vicine, che potranno riscoprire il piacere di trascorrere qualche settimana in montagna”.

Condizioni di utilizzo degli spazi di coworking: l’accesso al Centro Giovani sarà possibile su prenotazione e con il deposito di una cauzione all’ufficio turistico del Comune.

Informazioni e prenotazioni: cell. 371.6219625, e-mail info@santafioraturismo.it (L’ufficio turistico è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 12. 30 e dalle 16.30 alle 18.30. Chiuso il lunedì.)