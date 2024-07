Rifiuti, il Comune: “In arrivo cassonetti intelligenti, aumento della Tari minimo”

Cinigiano (Grosseto). L’’amministrazione comunale di Cinigiano, in collaborazione con Ato Toscana Sud e Sei Toscana, prosegue nel progetto di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti.

“È necessaria una premessa: la campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Cinigiano è terminata – si legge in una nota nota del Comune –. I cittadini hanno democraticamente votato e in maniera inequivocabile hanno dato mandato alla nuova amministrazione di governare il territorio per i prossimi cinque anni. È terminata quindi la fase della propaganda elettorale, è giunto il momento della sintesi, affinché tutti, maggioranza e opposizione, si pongano in modo credibile e trasparente di fronte ai cittadini della comunità cinigianese. In questo quadro l’amministrazione comunale non può tollerare che continuino ad essere diffuse informazioni e dichiarazioni non corrette sulla gestione dei rifiuti e dei relativi costi. L’aumento della Tari, previsto per il 2024, infatti, grazie alle risorse comunali derivanti dal precedente accantonamento, sarà minimo per cittadini ed imprese”.

“Il problema dello smaltimento dei rifiuti è una sfida complessa e globale che richiede una gestione attenta e il coinvolgimento delle singole comunità. È necessario inoltre dare la giusta voce agli esperti del settore, per contrastare l’avanzata di voci e false aspettative da parte dei cittadini – sottolinea Comune -. A questo proposito, l’amministrazione comunale intende incontrare i cittadini su questo tema e l’occasione sarà la prossima riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, che permetterà di incrementare qualità e quantità della raccolta differenziata con la possibilità di introdurre, una volta che il nuovo sistema sarà a completo regime, un sistema di tariffazione puntuale. Nel prossimo mese di settembre si procederà, quindi, in tutto il territorio comunale, all’installazione di nuovi contenitori stradali ad accesso controllato, in cui i cittadini dovranno conferire i loro rifiuti e che consentiranno la tracciabilità dei conferimenti.Tutte le postazioni stradali consentiranno la raccolta differenziata delle cinque tipologie di rifiuto, carta e cartone, organico, vetro, multimateriale e indifferenziato”.

“I nuovi contenitori stradali saranno infatti tutti dotati di un dispositivo elettronico che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto. Questo nuovo sistema, una volta messo a punto, darà la facoltà di associare ogni conferimento di rifiuti alla singola utenza, permettendo di definire la componente variabile della tariffa rifiuti. Il tributo per ogni singola utenza potrebbe essere quindi preciso, legato all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei singoli cittadini nella differenziazione dei materiali. L’amministrazione comunale organizzerà, nel prossimo mese di settembre, incontri pubblici, in modo da illustrare a tutti i cittadini i nuovi servizi, gli obiettivi della riorganizzazione e chiarire le modalità di definizione dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – termina il Comune -. L’amministrazione confida nella collaborazione di tutti i cittadini per questa nuova importante fase, che porterà ad una completa riorganizzazione del servizio, per aumentare in termini qualitativi e quantitativi la raccolta differenziata e introdurre un nuovo sistema tariffario, volto a premiare l’impegno di ogni cittadino nella raccolta differenziata”.