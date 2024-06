Autolinee Toscane: in paese apre la nuova biglietteria per gli autobus

Arcidosso (Grosseto). Aprirà al pubblico lunedì 1° luglio la nuova biglietteria di Autolinee Toscane ad Arcidosso. Il nuovo spazio si trova all’interno della struttura polivalente “Nido di Fate”, in via Tibet.

La nuova biglietteria si trova in una zona centrale del paese e facilmente accessibile; lo spazio fornisce tutti i servizi utili come informazioni e emissione titoli di viaggio per tutto il territorio dove opera Autolinee Toscane.

Gli orari

Il nuovo servizio sarà aperto al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato, e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni di mercoledì e venerdì.

La biglietteria sarà al servizio della cittadinanza dell’Amiata e dei turisti che, in questo periodo estivo, necessitano di un punto di riferimento nella zona.

Per il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, questo è “un ulteriore servizio offerto alla cittadinanza in un’area, quella di via Tibet, che è diventata un fulcro strategico per Arcidosso e il territorio da un punto di vista turistico, ricreativo e commerciale”.