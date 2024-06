Bando della Regione: fino a 30mila euro per comprare casa in montagna

Arcidosso (Grosseto). Un contributo da 10mila a 30mila euro per comprare casa in montagna, trasferendosi nello specifico in un comune con meno di 5mila abitanti, è l’aiuto che mette a disposizione la Regione in Toscana tramite un bando sulla residenzialità aperto fino al 27 luglio.

La dotazione complessiva del fondo sviluppo montagne è di 2,8 milioni e si rivolge a chi abita in un comune non montano. Il contributo erogabile non potrà in ogni caso superare il 50% del totale delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile e delle relative pertinenze.

“La montagna – ha spiegato il governatore della Toscana Eugenio Giani – è una grande risorsa ambientale e culturale con una altrettanto grande valenza economica. La Regione sta investendo per sostenere in maniera significativa la qualità della vita e le condizioni di sviluppo di aree alle quali vogliamo continuare a dare un’azione costante e incisiva e il bando sulla residenzialità, incoraggiando nuovi stili di vita, dà una nuova vita a luoghi dove possono crescere nuove comunità e quindi sviluppo e crescita“.

Il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, esprime grande apprezzamento all’iniziativa: “Apprendo con favore la notizia, che dimostra ancora una volta l’attenzione della Regione verso i territori come il nostro, dopo la legge sui ‘Custodi della Montagna’, gli importanti finanziamenti previsti per le aree interne, la regionalizzazione della strada del Cipressino, il contributo per il teleriscaldamento, solo per citare alcuni interventi di questi ultimi mesi. La pandemia da Covid ha evidenziato tutte le fragilità dei grandi centri urbani e fatto riscoprire la bellezza e la salubrità dei borghi e dei paesi, che da una fase caratterizzata dalla tendenza allo spopolamento stanno riconquistando l’interesse non solo turistico, ma anche residenziale”.

La giovanissima neoconsigliera di maggioranza, Gaia Colombini, rimarca come “questi contributi sono uno stimolo importante anche per le nuove generazioni, che magari possono cogliere l’occasione per investire sul proprio futuro lontano dagli schemi ed alla ricerca di una nuova filosofia di vita”.