Verso le amministrative, Monaci: “Garantiremo un fruttuoso e sereno futuro al territorio”

Cinigiano (Grosseto). Ieri sera è stato l’ultimo giorno della campagna elettorale di “Abitare insieme” a Cinigiano.

“Nella sala consiliare del Comune di Cinigiano è stata una festa molto partecipata, con tanti cittadini che hanno manifestato simpatia e vicinanza ai progetti della nostra lista civica – dichiara il candidato sindaco Luciano Monaci –. Una serata che ha trasmesso grandi segnali di aggregazione, condivisione ed inclusione. Si conclude così una lunga e coinvolgente campagna elettorale, in cui tutti i candidati della lista sono stati protagonisti attivi, sempre attenti all’ascolto delle esigenze e dei problemi, per assicurare un governo del territorio che sia più forte, più incisivo, più presente, più dinamico e più vicino alla cittadinanza”.

“Quella che si presenta al voto è una lista civica frutto di uno sforzo corale, in cui ciascun candidato è entrato nel gruppo conoscendo e condividendo pienamente la composizione e l’orientamento. Le modalità della scelta del candidato sindaco, i criteri corali che hanno ispirato alla formazione della compagine e la definizione del programma, attraverso un serrato dibattito tra tutti i componenti, rappresentano con pienezza il concetto di lista civica – continua Monaci -. Una squadra composta da persone scelte in base a caratteristiche e capacità professionali specifiche, pronte per assumersi responsabilità di governo. Una squadra che ha scelto il noi e non l’uomo solo al comando, con donne e uomini che saranno sempre impegnati coralmente, per un confronto costruttivo di idee, per rispondere ai bisogni del presente e per il futuro di Cinigiano e dei suoi cittadini. Questa è una garanzia di coesione sentita e di solidità della squadra”.

“Tutti i candidati di ‘Abitare insieme’ hanno incontrato, in questo periodo elettorale, tanti concittadini, spiegando le ragioni del loro impegno. ‘Abitare insieme’ è stata accolta con simpatia in tante case. A tutta la popolazione del Comune di Cinigiano vogliamo ribadire e ancora una volta sottolineare che il nostro impegno trova radici nella passione, nell’esperienza amministrativa e nel grande desiderio di poter garantire a Cinigiano una stagione che sappia interpretare i desideri, i bisogni e le speranze di ognuno. Affinché il progetto possa realizzarsi, ‘Abitare insieme’ ha bisogno del voto dei cittadini, del loro entusiasmo, della creatività e del desiderio di innovazione di ognuno. Con il voto alla lista ‘Abitare insieme’ c’è l’impegno di una gestione trasparente ed efficace della cosa pubblica, ricchezza di idee per un sereno e fruttuoso avvenire per Cinigiano e la sua cittadinanza – termina Monaci –. Infine, un ringraziamento, non formale e davvero sentito, all’amministrazione comunale uscente, che ha sempre lavorato con impegno, competenza e grande passione per Cinigiano”.