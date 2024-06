Verso le amministrative, Pieraccini: “I miei progetti per sport, turismo e cultura”

Castel del Piano (Grosseto). “Ragionare sullo sviluppo turistico è trarre da una visione trasversale che unisce ambiente, sport, prodotti tipici, eventi culturali, gli ingredienti di una ricetta che dia gambe al progetto di sviluppo per Castel del Piano”.

A dichiararlo è Cinzia Pieraccini, candidata a sindaco di Castel del Piano.

“I nostri punti vocazionali e di forza sono il cosiddetto turismo lento e l’economia dei marchi, cioè – continua la candidata –: il trekking, la bicicletta ed e-bike, lo yoga, il forest bath ovvero l’immersione nella natura, il canyoning. Tutte queste attività si sostengono con la manutenzione e il controllo della rete sentieristica, lo sviluppo e l’implementazione delle aree picnic attraverso il ripristino dei punti d’acqua dismessi; la collaborazione con le strutture ricettive, il rinforzo e il miglioramento del legame e della gestione dell’Ambito turistico Amiata. L‘apertura di un ufficio Itat (ufficio turistico) ci consentirà di favorire e accompagnare adeguatamente la destagionalizzare dell’offerta turistica e di implementare la promozione di quella culturale, sfruttando tutti i luoghi a disposizione (oltre a quelli nel centro storico, anche il Parco di Montenero e il paese di Montegiovi), rinnovando la partecipazione a festival e circuiti di rilievo nazionale. Un’idea può essere la realizzazione di un progetto di arte urbana nel borgo”.

“Il cinema teatro Amiatino deve tornare a vivere con una stagione teatrale di valore, la riattivazione delle proiezioni cinematografiche e rassegne tematiche. Il teatro è la base che può favorire la costituzione di una compagnia stabile con residenza artistica. L’associazione Imberciadori deve essere una sorta di ‘braccio operativo’ della politica culturale del Comune per rilanciare la storia del territorio, organizzando conferenze, arricchendo di contenuti narrativi le visite guidate ai turisti. La scuola di musica e la banda sono per il nostro comune punti di riferimento culturali e sociali di valore inestimabile, entrambe hanno una potenzialità enorme soprattutto in rapporto con i giovani – termina la nota -. Lo sport, infine, è sinonimo di benessere e un tassello importante dello sviluppo turistico”.