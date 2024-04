“Patentino dell’ospitalità”: al via gli eventi informativi rivolti agli operatori turistici

Amiata (Grosseto). Sono stati presentati lunedì 8 aprile, in occasione dell’evento al Parco Museo minerario, gli incontri informativi rivolti agli operatori turistici del Monte Amiata. Con “Il patentino dell’ospitalità“, Eurobic, società di Cna Siena, chiama a raccolta gli operatori turistici per quattro mesi di incontri che si svolgeranno in varie strutture del Monte Amiata e che affronteranno determinanti tematiche legate al turismo e all’accoglienza.

“Il Patentino dell’ospitalità” è innanzitutto un percorso volto ad accrescere le competenze specifiche degli operatori turistici.

Il programma

Il primo appuntamento in calendario è in programma giovedì 11 aprile all’Hotel Valle del Fiora (Santa Fiora). Sarà l’occasione per analizzare il quadro di riferimento, il mercato, il prodotto, l’offerta turistica e il cliente.

Seguiranno altri sette appuntamenti dislocati nei comuni dell’Ambito turistico Amiata. Il 18 aprile, negli spazi di co-working in piazza Martiri di Niccioleta 1 a Castell’Azzara, saranno affrontati i seguenti temi: customer journey, qualità del servizio offerto, target di clientela.

Il 9 maggio, all’azienda agricola bio Le Vigne di Montenero d’Orcia (comune di Castel del Piano,) si parlerà di analisi del quadro statistico e degli strumenti di Google (Google Analytics, Google Trends, Answer the public).

Il 23 maggio sarà la volta di Arcidosso, l’incontro si svolgerà nelle suggestive sale del Castello Aldobrandesco e in occasione di questo incontro si affronteranno due temi: gestione della customer satisfaction e gestione degli strumenti Crm.

Denso di argomenti sarà l’incontro del 6 giugno al Podere La Cipriana di Abbadia San Salvatore. I partecipanti potranno confrontarsi sui tanti aspetti che caratterizzano l’hospitality management.

Il 20 giugno, al castello di Potentino di Seggiano, si affronterà un tema tecnico e che aggrega tutti gli operatori turistici, cioè i pagamenti digitali.

Gli ultimi due appuntamenti saranno, il 4 luglio, all’agriturismo Aia della Colonna, a Roccalbegna, in questa occasione si parlerà di strumenti digitali (software gestionale, channel manager, booking engine, Revenue management), e il 18 luglio alla Rocca aldobrandesca in piazza Castello a Piancastagnaio. L’ultimo incontro sarà l’occasione per affrontare le diverse tipologie di turismo, da quello sportivo a quello enogastronomico, da quello culturale a quello che caratterizza i borghi.

Gli appuntamenti si svolgeranno tutti dalle 15 alle 18, saranno in doppia modalità, in presenza e da remoto. Il collegamento con la piattaforma Zoom avviene inquadrando con la fotocamera dello smartphone i singoli q-code al lato di ogni evento.