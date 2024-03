“Comunità e destinazione”: due incontri pubblici sul turismo in paese

Santa Fiora (Grosseto). Il presente e il futuro del turismo non possono dipendere esclusivamente da un impegno individuale, della singola azienda ricettiva, ristorativa, del singolo operatore turistico, ma devono necessariamente diventare un lavoro collettivo in cui tutti i soggetti appartenenti alla filiera turistica siano coinvolti in modo consapevole.

Partendo da questo assunto, il Comune di Santa Fiora ha avviato un percorso di educazione alla destinazione, rivolto a tutta la comunità del territorio, operatori del turismo, ristoratori, albergatori, esercenti, per creare un sistema turistico.

Il primo incontro si è svolto nel mese di febbraio, con la restituzione di un lavoro di indagine sul sentiment interno ed esterno alla destinazione turistica.

I prossimi due incontri pubblici, in programma giovedì 14 marzo, dalle 18 alle 20, e venerdì 15 marzo, dalle 10 alle 12, nella sala del Popolo, consentiranno di proseguire nella campagna di ascolto dei diversi soggetti della comunità, appartenenti alla filiera turistica locale, per valutare criticità e fabbisogni, mettere in relazione le diverse realtà imprenditoriali e iniziare a progettare insieme, partendo dalle buone pratiche nate spontaneamente sul territorio.

Intervengono: Giancarlo Dell’Orco, Destination Manager della società cooperativa Coopera, uno dei partner del Comune sul bando Pnrr -Attrattività borghi, e Giorgia Bettaccini, manager di comunità.