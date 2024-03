La frazione si rifà il trucco: al via i lavori di Comune, Provincia e Adf

Arcidosso (Grosseto). Sarà un inizio di primavera denso di lavori nella frazione di Stribugliano, dove sono stati previsti importanti interventi di riqualificazione e di manutenzione sia del centro storico che delle strade urbane e provinciali. Ecco quindi che il Comune, la Provincia e l’Acquedotto del Fiora hanno unito le forze per programmare nello stesso arco temporale le opere necessarie e richieste dalla popolazione.

I lavori

In primis le strade che da Arcidosso portano alla frazione, per le quali la Provincia ha già appaltato i lavori per il rifacimento del manto bitumoso. In particolare la S.P. 7 “Cinigianese” (appena asfaltata fino a Salaiola) e la S.P. 55 “Stribugliano”, per il tratto Castiglioncello Bandini – Stribugliano.

Poi ci sono le strade urbane dove il Comune e Acquedotto del Fiora, con un accordo di programma, hanno finanziato la completa riqualificazione della centrale via della Fontana, che interessa il rifacimento delle condutture e delle fogne con la successiva nuova asfaltatura. Nell’ambito di questo intervento verranno anche interrati i cavi attualmente aerei dell’Enel e predisposto il cavidotto per la fibra ottica.

Sempre nel centro storico, altra importante opera finanziata con 60.000 euro dall’amministrazione comunale ed in procinto di partire, è la realizzazione del nuovo lastricato in via del Castello. Inoltre, è previsto il restauro delcCampanile e della casa canonica della parrocchia di San Giovanni Battista, per il quale il Comune ha concesso un importante contributo di 15.000 euro alla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello nell’ambito del bando per gli oneri di urbanizzazione da destinare a edifici di culto e centri civici.

Per il sindaco Jacopo Marini si tratta di “interventi molto importanti che riusciamo a cantierare in questo ultimo scorcio di mandato al fine non solo di riqualificare il centro urbano, ma anche rendere il borgo meno isolato e periferico. Infatti, non solo migliorando la viabilità si rende più agevole e sicura la percorrenza da e per la frazione, ma attraverso la recente apertura di un punto di facilitazione digitale anche a Stribugliano si vanno a ridurre, se non addirittura ad azzerare, le distanze ed i disagi per i cittadini per ottenere certificati, documenti e accessi alla pubblica amministrazione”.