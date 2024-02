Chiese, impianti sportivi e associazioni: ecco i contributi del Comune

Arcidosso (Grosseto). La Giunta comunale di Arcidosso ha deliberato questa settimana l’approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a contributo per la ripartizione degli oneri di urbanizzazione riscossi dall’amministrazione fino al 2022, dando seguito al bando pubblico del novembre 2023 al quale potevano partecipare enti ecclesiastici e organizzazioni del terzo settore per interventi su edifici di culto e centri civici di Arcidosso e frazioni.

Il bando metteva a disposizione la somma di 23.619 euro per i centri civici e la somma di 23.978 per gli edifici di culto. Il contributo massimo erogabile per singolo progetto è stato fissato in 15.000 euro, come da regolamento approvato dalla delibera di Consiglio comunale n. 33 del 31 luglio 2023. A seguito dell’istruttoria di valutazione redatta e proposta dal responsabile del Settore edilizia ed urbanistica, sono risultati quindi beneficiari dei contributi i seguenti enti ed associazioni:

il circolo Tennis Asd Arcidosso , con un importo di 13.500 euro per il cofinanziamento dell’intervento di copertura del nuovo campo da padel, a fronte di un investimento complessivo di 43.000 euro;

l'associazione Storie d'Amiata Aps, per un importo di 7.500 euro per il cofinanziamento dell'acquisto della nuova sede del museo etnografico "La casa dei Secchi e dei Triachi" a fronte di un investimento complessivo di 110.000 euro;

la proloco di Arcidosso per un importo di 2.619 euro per il cofinanziamento dell'acquisto di attrezzature per iniziative ricreativo-culturali, a fronte di un investimento complessivo di 12.000 euro;

la parrocchia San Giovanni Battista di Stribugliano per un importo di 15.000 euro per il cofinanziamento del primo stralcio del restauro e del risanamento della casa canonica e del campanile, a fronte di un investimento complessivo di 38.000 euro;

la parrocchia di Sant'Andrea di Arcidosso per un importo di 8.978 euro per il cofinanziamento del restauro del campanile del santuario della Madonna incoronata, a fronte di un investimento complessivo di 25.861 euro.

“Con questi contributi – dichiara il sindaco Jacopo Marini – andiamo a finanziare interventi sia di recupero che di valorizzazione di edifici, strutture e beni che appartengono, direttamente o indirettamente, alla nostra comunità. Sia che si tratti di immobili di culto che di strutture destinate a scopi culturali, ricreativi ed anche sportivi, in ogni caso andiamo a sostenere la società civile e religiosa che tanto si impegna per mantenere vivo il nostro territorio. Si tratta di fondi vincolati del nostro bilancio, accantonati negli ultimi anni e che contiamo di incrementare e ridistribuire anche nei prossimi anni”.

“In particolare – prosegue il sindaco – il finanziamento al Circolo Tennis viene concesso per una copertura del campo da padel realizzato recentemente che sta funzionando molto bene e che quindi, oltre che nel periodo primaverile ed estivo, possa essere utilizzato anche in autunno/inverno. Il finanziamento al museo etnografico serve per trovare una nuova sede più spaziosa ed accogliente che, sebbene questo museo sia privato, andrà sicuramente ad arricchire l’offerta museale e culturale nel nostro comune. Il finanziamento alla proloco serve per acquistare attrezzature utili per l’organizzazione dei tanti eventi che animano la nostra comunità durante tutto l’anno. Gli altri due sono interventi di messa in sicurezza di chiese per eliminare rischi in luoghi molto frequentati dai cittadini”.