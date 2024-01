Strada provinciale del Cipressino: dalla Regione 65 milioni

Con la regionalizzazione della Strada provinciale 64 del Cipressino, i 65 milioni previsti dal Fondo di sviluppo e coesione, destinati a questa strada, serviranno a completarne la progettazione e a compiere i primi interventi.

“Con questa importante somma – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – il Cipressino cambierà volto. Sarà una strada più larga e più sicura. Prevediamo di risistemare i ponti, ammorbidire le curve, allargando la sede stradale. Circa 30 chilometri di strada che collega il territorio dell’Amiata alla Due Mari.. Un asse strategico, che deve essere messo nelle condizioni di avvicinare l’Amiata grossetana e senese a tutta la Toscana”.

Ricordiamo che il passaggio alla Regione Toscana va dalla bretella di collegamento tra lo svincolo di Paganico Nord della S.S. 223 e la S.P. 64 in corrispondenza del km 1+225 ed il tratto della S.P. 64 compreso tra la Km 1+225 e la Km 27+405 in corrispondenza con il bivio di Arcidosso, per una lunghezza di 26,18 chilometri. Oltre a questo tratto della S.P. 64 è previsto il passaggio a Regione Toscana della S.P. 26 di Arcidosso, dal Km 0+000 al Km 4+095 per una lunghezza di di 4,095 Km.