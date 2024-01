Servizi online: Inaugurato in paese il nuovo Punto digitale facile

Seggiano (Grosseto). E’ stato inaugurato questa mattina a Seggiano il nuovo Punto digitale facile (Pdf), che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

“Quello di Seggiano – afferma l’assessore regionale alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – è il novantesimo Pdf che abbiamo inaugurato in ogni provincia della Toscana. Insomma, siamo ormai oltre la metà dell’obiettivo di aprirne complessivamente 169 e siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Stiamo coprendo anche le realtà più piccole e in genere meno servite, così da raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, ampliando, anche grazie alla collaborazione dei Comuni e delle associazioni del volontariato, che ringrazio per la loro disponibilità e il loro impegno, la gamma dei servizi offerti. Da oggi anche a Seggiano possiamo garantire un valido aiuto nell’accesso agli strumenti telematici e la fornitura più rapida di nuove prestazioni con una significativa semplificazione nella vita di tutti”.

Quello di Seggiano, che ha sede presso il palazzo comunale in via Trento e Trieste 19, rappresenta quindi l’ultimo nato di una lunga serie di Pdf.

Sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13, in presenza presso lo sportello comunale, e dalle 15 alle 17 in modalità online.

Gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e di una postazione dedicata.

Per contatti e appuntamenti chiamare il 331.3446193 o il 348.6257790. Per contatti via mail: digitseggiano@gmail.com

“Ritengo – dichiara il sindaco Daniele Rossi – che agevolare i cittadini a migliorare le singole competenze rispetto al mondo digitale sia un’opportunità grande che la Regione Toscana ci ha concesso finanziando il punto digitale facile di Seggiano. Una sensibilità che avvicina le istituzioni ai bisogni della cittadinanza. Ormai è per tutti ineludibile la necessità di avere un qualche livello di conoscenza di come accedere ai servizi digitali. Non è più possibile farne a meno perché molti servizi corrono oramai solo su canali digitalizzati e d’altra parte ciò rende più facile e flessibile risolvere accessi e ottenere risposte da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche affrontare e risolvere affari e questioni quotidiane fra privati.

Sapersi districare nel mondo digitale è però spesso ostico per chiunque non sia stato abituato dalla prima età a convivere ed utilizzare i sistemi digitalizzati. C’è spesso una paura di affrontare l’ostacolo ed ecco che la figura di un facilitatore si traduce in un importantissimo aiuto con cui il cittadino, sentendosi aiutato e supportato, può vincere la sua naturale ritrosia e trovare un approccio sereno che lo aiuterà moltissimo nel prosieguo della sua vita. Auspicando la più ampia partecipazione dei cittadini, intendo ringraziare l’assessore Ciuoffo e la Regione Toscana tutta per aver finanziato questo importante progetto di educazione sociale”.

I Punti digitale facile, o Pdf, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

In accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Pnrr, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di Pdf distribuiti su tutto il territorio regionale.

Con un primo bando, in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un secondo bando (https://digitale.toscana.it/web/toscana-digitale/-/un-bando-per-la-co-progettazione-di-punti-digitale-facile-rivolto-agli-enti-del-terzo-settore), rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri. Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa tremila centri, in Toscana si vuole raggiungere 136mila cittadini entro la fine del 2025.

I servizi nel Pdf di Seggiano

Nel Pdf di Seggiano saranno forniti servizi di supporto e assistenza.

Sarà infatti possibile attivare la carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, all’attivazione e alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni possibili rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

Quello di Seggiano, come gli altri Pdf, è un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fa parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.