Approvato il bilancio di previsione: nessun aumento per le tasse, gli investimenti in programma

Santa Fiora (Grosseto). Si è svolto il 29 dicembre a Santa Fiora l’ultimo Consiglio comunale dell’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026.

“Ringrazio i consiglieri comunali che hanno consentito di approvare anche quest’anno il bilancio di previsione entro il 31 dicembre – afferma il sindaco Federico Balocchi –. È l’ultimo bilancio della legislatura, che è stata molto complessa, ma anche stimolante ed ha piantato dei semi molto importanti per il futuro del nostro comune”.

“In questi anni abbiamo lavorato per ottimizzare le spese, il nostro è un bilancio sano e, nonostante non abbiamo più il contributo di 1,5 milioni che versava Enel per la costruzione della centrale di Bagnore 4 – afferma il sindaco Federico Balocchi – , anche quest’anno siamo riusciti a non ritoccare le imposte. L’introduzione della tassa di soggiorno non solo non ha comportato riduzioni dei turisti, che sono triplicati rispetto all’anno precedente, ma ci ha consentito di mantenere servizi essenziali per albergatori, visitatori e associazioni”.

“Abbiamo lavorato soprattutto sull’istruzione e i servizi all’infanzia, sul rilancio di Santa Fiora come luogo del lavoro qualificato, sulla cultura e sul turismo. Questo ha consentito – spiega il sindaco Balocchi – di dare un’immagine nuova del nostro comune, ammirato da tutti, rilanciando in chiave turistica e produttiva. Una volta completati gli investimenti in corso Santa Fiora avrà un volto completamente diverso, un posto ideale dove vivere. Rispetto al Piano delle opere pubbliche prevediamo diversi progetti strategici da portare avanti nel prossimo anno. Con un investimento di 200mila euro provvederemo alla riqualificazione e all’ampliamento della scuola di musica; 250mila euro, tutti derivanti da contributo regionale, sono destinati al rifacimento della facciata del palazzo comunale; 160mila euro saranno investiti per realizzare un impianto di recupero delle acque piovane nell’area scolastica ed al campo sportivo; 50mila euro per un nuovo intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, che si va a sommare a quelli già realizzati finora e che hanno consentito un importante risparmio di spesa. A questi si aggiungono gli interventi sulla manutenzione dei parchi e la gestione del verde per 70mila euro, nonché 100mila euro per la sistemazione dei camminamenti del Parco Gambrinus.”

“Diversi gli interventi che interesseranno le frazioni – conclude il sindaco –, a partire dalla manutenzione delle strade di competenza comunale; 80mila euro sono destinate alla sistemazione dello svincolo di Poggio Biello a Marroneto, in modo che i camion che scendono dalla montagna non vadano più a percorrere via Matteott,i ma possano girare verso l’area artigianale di Fontespilli; investiamo 180mila euro per realizzare un camminamento a Bagnore che colleghi la casetta dell’acqua con l’area dell’ex Caribe, in modo da realizzare un percorso lungo tutto il paese; 150mila euro sono destinati al completamento di piazza Padella a Marroneto; 80mila euro alla manutenzione dei tetti dei loculi nei cimiteri di Bagnolo e Selva; 40mila euro al circolino di Selva per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Proseguono inoltre anche nei prossimi anni gli investimenti per completare la realizzazione della nuova ‘cittadella del lavoro’ a Bagnolo, che stiamo costruendo all’ex albergo del Pratuccio: abbiamo appaltato tutte le opere edili, ma, date le molte richieste già pervenute, stanziamo 50mila euro per l’impianto di ricircolo d’aria, che consentirà di aumentare le persone da ospitare all’interno della struttura”.