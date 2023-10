A Castell’Azzara il primo evento pubblico della neonata rete delle cooperative di comunità della Toscana

Castell’Azzara (Grosseto) – Venerdì 20 ottobre, alla Villa Sforzesca di Castell’Azzara, la rete delle cooperative di comunità della Toscana organizza “Ogni Foglia Conta” primo evento in Toscana sul tema dei servizi ecosistemici, settore economico di enorme prospettiva che potrebbe diventare un volano economico per molte aree marginali della nostra regione.

Sul palco dell’evento si avvicenderanno 12 relatori, tra cui alcune delle maggiori autorità italiane in materia: un momento molto interessante per aziende e amministratori che fossero interessati a investire in questo nuovo settore.

Borghi Futuri è la neonata rete delle cooperative di comunità della Toscana, si tratta di una rete d’impresa che mette insieme realtà che provengono dalla Lunigiana fino alla Maremma.

Programma degli interventi:

9:30 Apertura dei lavori: Leonardo Marras, Assessore Economia, Attività Produttive, Politiche del Credito e Turismo della Regione Toscana

Ore 10:00 Foreste che valgono: la gestione del bosco per i servizi ecosistemici Giorgio Vacchiano, Università Statale di Milano

10:20 Le politiche forestali nazionali/gestione associate e filiere Raoul Romano, CREA – Consiglio per le Ricerche in Economia Agraria

10:40 Linee guida del mercato volontario dei crediti di carbonio forestali in Italia Saverio Maluccio, CREA – Consiglio per le Ricerche in Economia Agraria

11:30 Gestione forestale associata, le varie forme possibili di gestione Francesco Loreggian, Università degli Studi di Padova

11:50 L’esperienza della Regione Emilia-Romagna Gabriele Locatelli, Regione Emilia Romagna

12:10 Il ruolo dei Comuni e delle Unioni dei Comuni nella gestione forestale Giovanni Morganti, Sindaco di Vernio – delegato alla forestazione di ANCITOSCANA

12:30 La gestione forestale sostenibile dell’Amiata Grossetana Francesca Galli, Unione dei Comuni Amiata Grossetana

14:00 Rischi e potenzialità del mercato dei servizi ecosistemici Davide Pettenella, Università degli Studi di Padova

14:20 L’Accordo di Foresta degli Ecosistemi del Monte Penna Marco Allocco e Franco Molteni, SEAcoop STP

14:40 Life Cycle Assessment e Servizi Ecosistemici forestali: benefici netti quantificati e monetizzati Benedetto Rugani, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

15:00 Testimonianza di un caso di successo da parte dell’imprenditore Fabrizio Bencini, KON SpA

15:20 La Rete Borghi Futuri ed il Progetto Rete TOS.CA.NA. Massimo Miniati Presidente CdC Ecosistema Comunale Castell’Azzara

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria la registrazione compilando questo modulo.

La diretta streaming è invece disponibile a questo link.

La partecipazione all’evento da diritto all’ottenimento di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.