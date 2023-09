La frazione avrà la sua piazza: il Comune consegna i lavori del primo stralcio

Santa Fiora (Grosseto). Con la firma del contratto e la consegna dei lavori, il Comune di Santa Fiora avvia la realizzazione di piazza Padella, a Marroneto, un intervento che cambierà il volto della frazione delineando fisicamente il centro del paese.

“Anche Marroneto avrà finalmente la sua piazza – commenta il sindaco Federico Balocchi –, un lavoro atteso da decenni, che avevamo inserito nel programma di mandato, una promessa mantenuta, che mette il sigillo alla riqualificazione del centro abitato”.

“Marroneto nasce infatti come un villaggio su strada – prosegue il sindaco – e per questo motivo è privo di un centro storico. Gli abitanti hanno sempre riconosciuto e vissuto come luogo di incontro e di socialità il tratto centrale di via Giacomo Matteotti, che viene comunemente indicato come piazza Padella, dove si svolge anche il famoso Carnevale morto di Marroneto. Attraverso un ampliamento e una ridefinizione complessiva degli spazi, questo slargo, una volta terminati i lavori del primo e secondo stralcio, assumerà l’aspetto di una vera e propria piazzetta, migliorandone l’estetica e la funzionalità, anche attraverso la riqualificazione del verde, nuove sedute e una nuova illuminazione. Un motivo di particolare orgoglio è che l’intervento viene realizzato dal Comune con il coinvolgimento di professionisti del territorio: l’impresa edile che eseguirà l’opera pubblica è infatti quella di Dario Tattarini di Marroneto, mentre il progetto è stato curato dall’architetto Martina Rosati, anch’essa originaria di Marroneto e che da anni lavora per un importante studio di Londra.”

L’investimento complessivo previsto si aggira intorno ai 170mila euro.

“Entrando nel dettaglio del progetto – spiega l’architetto Marcello Simonetti, responsabile dei servizi tecnici del Comune di Santa Fiora –, per recuperare più spazio sono state acquisite dal Comune alcune particelle corrispondenti a proprietà privata, dove un tempo si trovavano degli orti, oggi incolti, andando ad ottenere un totale di 210 metri quadrati in più a disposizione, rispetto alla situazione attuale. Questa scelta consentirà di ampliare la piazza verso sud, includendo l’area verde delimitata a valle da via Salvo D’Acquisto. Con questo primo lotto dei lavori che sta per partire sarà realizzata la cosiddetta passeggiata, ovvero l’area pedonale con la nuova pavimentazione, le ringhiere, le sedute, la nuova illuminazione a led e la rete pubblica wifi per l’accesso a internet. In via della Sabbia è prevista anche una stazione di ricarica per biciclette elettriche. La zona pedonale è stata progettata come uno spazio ibrido dove poter sostare, passeggiare e fare sport. Per la pavimentazione saranno utilizzate lastre di grande formato. Sarà poi installata una casetta dell’acqua. A completare la riqualificazione vi sarà l’intervento sul verde, studiato per valorizzare anche il grande tiglio. Con il secondo stralcio, i cui i lavori sono previsti nel prossimo anno, sarà invece realizzata la pavimentazione della parte transitabile dai mezzi, corrispondente all’attuale strada, e saranno sistemati i marciapiedi dal lato delle case. La piazza avrà uno sviluppo lineare, concepito in tre fasce distinte, ma che mantengono una forte permeabilità trasversale. Il percorso carrabile e l’area pedonale saranno visivamente separati e allo stesso tempo collegati. L’area carrabile avrà una colorazione grigia scura, in continuità con l’asfalto stradale, mentre i marciapiedi e la zona pedonale saranno in grigio chiaro”.