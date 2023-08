Teleriscaldamento geotermico: il progetto illustrato in un’assemblea pubblica

Arcidosso (Grosseto). Sfruttando il periodo di massima presenza, tra residenti e possessori di seconde case, l’amministrazione comunale di Arcidosso incontra la cittadinanza per presentare pubblicamente il progetto della realizzazione della rete di teleriscaldamento geotermico.

Proprio in questi giorni è stato distribuito, con una campagna porta a porta, un opuscolo sulle opportunità offerte dal teleriscaldamento e per presentare eventuali manifestazioni di interesse all’allaccio. Al contempo è stato attivato in Municipio uno sportello informativo per rispondere ai primi quesiti e richieste di chiarimenti (orario da lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00, e.mail: rete@comune.arcidosso.gr.it).

L’assemblea pubblica

Ma la campagna informativa non si ferma qui e del resto siamo solo agli inizi, visto che operativamente la rete non sarà attiva prima di due anni, data la complessità dell’opera (tra procedure di gara, lavori di scavo e di allaccio, collaudi, ecc.). Per questo il sindaco, Jacopo Marini, ha indetto una prima assemblea pubblica per incontrare la cittadinanza e spiegare il progetto, le aree servite e introdurre alcuni elementi chiave sulle positive ricadute sul territorio in termini ambientali, economici e sociali.

L’assemblea è convocata per sabato 26 agosto alle 10.00 nella struttura polivalente “Il Nido di fate” in via Tibet (di fronte al parco giochi).

La cittadinanza è invitata a partecipare.