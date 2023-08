Guasto linea Telecom, da oltre due mesi senza linea telefonica e connessione ad internet

Roccalbegna (Grosseto) – Da oltre due mesi, un’abitazione della frazione di Cana, nel comune di Roccalbegna, risulta essere sfornita dei servizi di linea voce e dati, non potendo ricevere e/o effettuare chiamate, nè connettersi ad internet.

A nulla sono valsi i reiterati solleciti da parte della titolare della linea, la quale a distanza di due mesi risulta essere ancora isolata, senza peraltro, neppure sapere per quanto tempo ancora permarrà il disservizio.

Purtroppo, non si tratta neppure del primo guasto, atteso che negli ultimi anni, la linea è stata interessata da reiterati disservizi che hanno impedito alla titolare dell’utenza di fruire sia della linea voce che di quella dati.

Non ricevendo alcun riscontro e cadendo nel vuoto ogni richiesta di risoluzione del guasto, la titolare dell’utenza telefonica si è vista costretta anche a rivolgersi allo Studio Legale dell’Avvocato Riccardo Cavezzini, conferendogli mandato per la redazione ed il deposito di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Il predetto ricorso è già stato depositato ed il Tribunale di Grosseto ha fissato udienza al 6 settembre 2023.

L’utente ha però estrema necessità di tornare immediatamente ad utilizzare la linea voce sia in entrata che in uscita, nonché di connettersi ad internet.

La situazione è infatti resa ancor più complessa dalla scarsa copertura della rete mobile.