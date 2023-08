Uomo colpito da un malore in un bar: trasportato a Siena con l’elisoccorso

Arcidosso (Grosseto). Questa mattina, alle 10.20, un uomo di 57 anni è stato colpito da un malore mentre era in un bar in via Provinciale, lungo la strada provinciale del Cipressino, nel comune di Arcidosso.

Il malore

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno praticato massaggio cardiaco sul posto, ed è stato poi portato in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospeddale Le Scotte di Siena con massaggiatore automatico in corso.

Sul posto, è intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano, con medico e infermiere a bordo.