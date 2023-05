Raccolta differenziata, il Comune premiato da Ato: “Previste riduzioni sulla Tari”

Castel del Piano. E’ dei giorni scorsi la comunicazione che Ato Rifiuti Toscana Sud, che ricordiamo comprende i Comuni compresi nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto, oltre a 6Cocomuni della Val di Cornia, in provincia di Livorno, con la quale ha reso noto che è stata stilata una graduatoria dei Comuni che si sono contraddistinti per i migliori risultati della raccolta differenziata nell’anno precedente, in termini assoluti e di differenziale, tenuto conto anche di aspetti di carattere qualitativo.

La graduatoria prevede che i primi sei comuni sui 104 totali presenti nell’Ato rifiuti, valutate le percentuali della raccolta differenziata approvata l’ultimo anno, quella rispetto all’anno precedente, e la valutazione della percentuale degli scarti da raccolta differenziata prevede che il Comune di Castel del Piano sia arrivato quarto (su 104) in termini assoluti e dunque rientranti tra i primi sei premiati da Ato e Regione Toscana.

“Un risultato davvero straordinario che dà tanto orgoglio e soddisfazione, soprattutto verso il comportamento dei cittadini del nostro Comune – spiega Renzo Rossi, assessore all’ambiente –. La premialità che Ato e Regione danno ai migliori sei Comuni prevede una ripartizione di circa 16000 euro che ognuno di questi Comuni può indirizzare verso alcuni interventi finanziabili elencati dalla Regione e tra questi il Comune di Castel del Piano avrebbe scelto l’acquisto di distributori automatici di sacchi per la raccolta domiciliare. Un servizio più volte chiesto dai cittadini e che abbiamo ritenuto opportuno e corretto soddisfare con questo premio che Ato riconosce”.

“E’ da ricordare che il Comune di Castel del Piano ha iniziato la sua nuova forma di gestione dei rifiuti nel dicembre 2020 e questi tre anni sono stati di grandissimo impegno per tutti i soggetti interessati, dal Comune stesso a Sei Toscana, e soprattutto per i cittadini che si sono trovati a dover cambiare radicalmente il modo con il quale conferire i propri rifiuti – continua Rossi -. Questo è stato il più importante mezzo attraverso cui si è potuti giungere ad un risultato davvero di grandissimo livello. Un risultato che vede il Comune di Castel del Piano passare dal 23% di raccolta differenziata nel 2018 al 72% nel 2023. Sono davvero dati straordinari di cui i cittadini sono i reali protagonisti. Ed infatti il Comune, grazie a questi risultati, ha potuto dare un riscontro positivo anche verso le tariffe sui rifiuti. Il costo che infatti è stato comunicato ed approvato, all’unanimità, in Consiglio comunale prevede una riduzione di 204.000 euro rispetto al piano finanziario dell’anno precedente e dunque è stato possibile prevedere anche una riduzione della Tari sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche”.

“Una riduzione media del 15% che sarà visibile nella tariffazione a saldo di novembre e che fa comprendere quanto importante possa essere differenziare i rifiuti e raggiungere gli obiettivi prefissati. Un guadagno economico, ambientale e di prestigio su scala interprovinciale di cui ringraziare i cittadini che ogni svolgono il loro ruolo di membri di una comunità cui ognuno, nel suo piccolo, dà quel contributo di qualità che aiuta a crescere in tempi non certo facili per nessuno – termina Rossi –. C’è da essere davvero soddisfatti del risultato, ma nonostante questo i risultati possono ancora migliorare per rendere il servizio ancor più efficiente. I controlli e le azioni per la pulizia delle postazioni sono in crescita e anche questo dà il senso della verifica cui la gestione dei rifiuti è sottoposta quotidianamente. Ancora un grazie grande così a tutti i cittadini del Comune di Castel del Piano, perché senza di loro nessun risultato come quello, straordinario, ottenuto sarebbe stato possibile”.