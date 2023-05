Bando “Imprese Borghi”: in arrivo risorse per le aziende che investono sul territorio

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora, nel 2022, con il suo progetto “Santa Fiora Smart Village”, ha partecipato e vinto il bando “Borghi” del Ministero della Cultura, finanziato con i fondi del Pnrr. Il progetto, tra i vari interventi, prevede il completamento della struttura dell’ex albergo Pratuccio per trasformarlo in un polo per il lavoro e le imprese tecnologiche, oltre ad altre iniziative in campo culturale e digitale.

Questo ha portato all’assegnazione di 1 milione e 600mila euro al Comune di Santa Fiora. Inoltre, sono stati riservati ulteriori 843mila euro per le aziende che investono sul territorio. Queste risorse vengono assegnate attraverso il secondo bando “Imprese Borghi”, che è stato pubblicato in questi giorni dal Ministero della Cultura. prevedendo risorse a fondo perduto fino a 75mila euro a domanda.

L’incontro

Per sfruttare al massimo questa grande opportunità il Comune di Santa Fiora ha organizzato un incontro pubblico sabato 27 maggio, alle 17, al teatro Andrea Camilleri, presso il Centro Giovani, in via San Rocco 13, nel corso del quale il bando sarà presentato a cittadini, associazioni e imprese e saranno spiegate le caratteristiche che dovranno avere i progetti. All’incontro interverranno il sindaco Federico Balocchi e i referenti tecnici del Comune per il Pnrr.

“Il progetto ‘Santa Fiora Smart Village’ è risultato vincente – dichiara il sindaco Federico Balocchi –, è stata premiata la nostra idea di creare le condizioni affinché i giovani possano tornare a vivere e le imprese ad investire sul territorio. Si apre adesso, con questo secondo bando per imprese e associazioni, una grandissima opportunità per chi vuole investire e creare lavoro a Santa Fiora, con la possibilità di richiedere finanziamenti a fondo perduto fino ad un massimo di 75mila euro a domanda. Crediamo che sia davvero importante sfruttare appieno questa possibilità per il futuro del nostro comune e di tutta la montagna“.

Il bando

Il bando “Imprese Borghi “è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei borghi vincitori del bando Investimento 2.1 Attrattività dei piccoli centri storici – Linea B. Il bando assegna in tutta Italia circa 200 milioni di euro dei fondi Pnrr per il Piano nazionale borghi del MiC al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere, in modo innovativo, due finalità: la rigenerazione dei piccoli Comuni, attraverso l’offerta di servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori, e la sostenibilità ambientale.

Le domande

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese in forma singola e on aggregazione, già costituite o da costituirsi; le associazioni non riconosciute; le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit; gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del Dlgs n 117/2017 ss.mm. ii iscritti o in corso di iscrizione al Runts. Le proposte per l’accesso a tale avviso potranno essere presentate dalle ore 12.00 dell’8 giugno 2023 e fino alle ore 18 dell’11 settembre 2023, esclusivamente attraverso il sito https://www.invitalia.it/.

Tutte le istanze pervenute, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico, saranno prese in esame e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito.

Informazioni: sportello Comune amico di Santa Fiora, tel. 0564.965327.