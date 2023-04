Viabilità: dalla Regione 100mila euro per due piccoli Comuni grossetani

Firenze. Sono due i piccoli Comuni grossetani i cui progetti di manutenzione straordinaria su strade comunali sono stati finanziati dalla Regione Toscana. Si tratta di Roccalbegna e di Monterotondo Marittimo, che avranno un contributo di 50mila euro ciascuno. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture e mobilità, Stefano Baccelli.

Il commento dell’assessore Baccelli

“Serviranno – precisa l’assessore – per cofinanziare, fino ad un massimo dell’80% del costo complessivo delle opere, interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcune strade pubbliche comunali. Sono tre i criteri che hanno ispirato questo provvedimento: quello del cofinanziamento, cioè del supporto da parte della Regione a chi ha presentato progetti disponendo comunque di una quota da assegnare all’intervento, quello di destinare i fondi disponibili alle amministrazioni che lo scorso anno non eravamo stati in grado di finanziare, infine quello che ci ha portato a privilegiare le amministrazioni locali più piccole, che sono quelle che dispongono di bilanci più limitati e che spesso sono costrette a rinviare interventi, anche necessari, per la mancanza di fondi. In questo modo pensiamo di essere riusciti a dar loro un aiuto decisivo”.