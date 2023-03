Nuovi lampioni a led in paese e nelle frazioni: al via il secondo stralcio dei lavori

Santa Fora (Grosseto). Prosegue il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica stradale nel territorio di Santa Fiora, avviato dal Comune con un investimento complessivo di 615mila euro, da realizzare per stralci.

Sono iniziati in questi giorni i lavori previsti dal secondo stralcio – da 115mila euro – che riguarda le vie collegate alle strade provinciali, su cui l’amministrazione comunale è intervenuta lo scorso anno con il primo stralcio.

Le vie interessate dai lavori

Tra le vie interessate da questo nuovo intervento di efficientamento energetico ci sono, a Bagnore, via Case Bocchi, via Famelico, via dei Prati, via della Chiesa, via della Buca, via della Fonte, via Primo Maggio. A Bagnolo, via Case Fioravanti, strada provinciale Vetta dell’Amiata; via Abbadia, via Poggio Donato; via Faggia, via della Chiesa, via Piana, via Buca e via Fonte Perino. A Marroneto via Ferdinando di Giulio, via Case Raspini, via Case Fioravanti, strada provinciale Vetta dell’Amiata. A Santa Fiora via del Bacino, via Lazzaretti, via Kennedy e via della Libertà.

I lavori riguardano sia la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con lampade a led di potenza dalle 40 alle 50 watt che la sostituzione delle linee fatiscenti.

Non sono previsti in questo secondo stralcio interventi a Selva, dove sono stati già sostituiti negli scorsi anni i corpi illuminanti sulla via principale della frazione e dove sono previsti nuovi interventi con il terzo stralcio, su alcune vie secondarie.

L’investimento è coperto in parte dai contributi del Governo per l’efficientamento energetico e, per la restante parte, dal bilancio comunale.

“Prosegue così l’impegno del Comune per la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica. – afferma Moreno Pomi, assessore ai lavori pubblici di Santa Fiora – Le luci a led garantiranno una migliore illuminazione sulle nostre strade con un sensibile risparmio economico. L’opportunità di intervenire anche sulle linee fatiscenti ci consente di apportare delle migliorie come la possibilità di accendere in modo alternato i lampioni, che è una delle misure previste dal Piano di risparmio energetico varato a gennaio dal Comune di Santa Fiora per contrastare le conseguenze economiche del caro energia. Il sistema, in caso di guasto, consente di avere sempre un’altra linea efficiente e quindi di non tenere al buio i paesi per lungo tempo“.