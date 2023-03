Amiata. Domenica scorsa si è svolto il congresso provinciale della Lega a Grosseto, in cui anche i militanti della sezione intercomunale della Lega Amiata hanno partecipato ed espresso il loro sostegno al neo eletto segretario Claudio Pacella.

“Siamo contenti della candidatura unitaria per la cui nostra sezione si è fortemente battuta e crediamo che il nuovo segretario sia la persona giusta per guidare il nostro partito nei prossimi anni“: commentano i vertici della sezione locale, Gilberto Alviani, segretario, e i due consiglieri del direttivo, Alberto Lazzeretti e Luca Salvadori.

“Oltre alla nomina del nuovo segretario, c’è stato anche il rinnovo del direttivo provinciale e come nostro candidato abbiamo presentato il nome di Gilberto Alviani che, in qualità di segretario di sezione, saprà portare le nostre istanze all’interno del direttivo provinciale. Una scelta che ci rafforza in chiave elettorale – continua la nota -. Non manca molto, infatti, alla prossima tornata amministrativa, che nella nostra aerea vede impegnati i Comuni di Semproniano e Castell’Azzara. Due Comuni importanti e in particolare il primo, ben amministrato negli ultimi cinque anni, che merita una continuità amministrativa”.