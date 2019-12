Amiata, progetto Scuole Sicure: Carabinieri e cani antidroga a scuola

I Carabinieri della Tenenza di Arcidosso, con l’ausilio di qualificate unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili San Rossore, si sono presentati nella prima mattinata di venerdì 20 dicembre all’ ISIS “Da Vinci – Fermi” di Arcidosso e presso l’ITE di Santa Fiora al fine di scovare eventuali sostanze illecite e istruire i giovani sui rischi del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In entrambi gli Istituti di Istruzione non sono state rinvenute sostanze stupefacenti. L’iniziativa rientra nel più ampio contesto di prevenzione e contrasto della diffusione di sostanze illegali tra i giovani nel progetto “Scuole Sicure”, che vede l’Arma dei Carabinieri quotidianamente impegnata in operazioni antidroga nei luoghi frequentati dai giovani studenti delle scuole, i quali sono talvolta bersaglio e facili vittime degli spacciatori.