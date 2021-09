Verso le amministrative, Gabbrielli: “Incentivare il turismo sportivo”

Amedeo Gabbrielli, candidato di Forza Italia al Consiglio comunale di Grosseto, ritiene che la città possa essere un polo per il turismo sportivo.

“Le grandi manifestazioni nazionali ed internazionali hanno portato pubblico, lanciato il nome di Grosseto nel mondo – spiega Gabbrielli –. Eventi per la loro caratteristiche rilevanti quanto episodici. Gli impianti in città non mancano. Sono fruibili tutto l’anno. Il clima aiuta, il territorio e la sua morfologia anche. Grosseto è una città privilegiata per discipline al chiuso e all’aperto. Può essere sede per la preparazione di atleti affermati, ma anche per squadre di dilettanti, soprattutto settentrionali, ma anche d’oltralpe. Le strutture ricettive allungherebbero la stagione. Occorre che il Comune promuova il turismo sportivo insieme a quello tradizionale: un’unica proposta“.

“Si deve lavorare affinché le imprese turistiche trovino nelle associazioni sportive dilettantistiche locali degli alleati per ampliare la loro offerta – continua il candidato -. Deve nascere la Consulta dello Sport, uno strumento per coinvolgere le associazioni sportive nei progetti comunali, ascoltarne la voce, soppesarne le idee. Lo sport è salute. Deve diventare, sin dalla più giovane età, una piacevole consuetudine. Il Comune deve inserire insegnanti di scienze motorie, neolaureati, nelle scuole dell’infanzia ed elementari, anche per una sola ora a settimana: un piccolo investimento dalla grande resa. Il Comune deve ampliare la rete delle piste ciclabili: da Marina si deve arrivare alla Trappola e devono essere corredate con punti sosta e colonnine per l’assistenza meccanica“.

“Il modello di piazza Lulli va ampliato. Un impianto polivalente, essenziale, lasciato alla libera fruizione in ogni quartiere – termina Gabbrielli -. Percorsi attrezzati, fruibili anche dai diversamente abili, in ogni parco cittadino. Credo che la città debba investire in questo settore per le grandi ricadute economiche e sociali. Per professione, un addetto ai lavori non mancherà di farsene carico”.