Verso le amministrative, Gabbrielli: “Valorizzare la ciclabile tra Marina e Principina”

Amedeo Gabbrielli, candidato di Forza Italia in sostegno del candidato a sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, chiede all’attuale amministrazione di realizzare un progetto per la rivalorizzazione del percorso ciclopedonale che collega Marina di Grosseto a Principina Mare.

“Il tratto è un polmone verde per il nostro territorio ed è percorso giornalmente da molte persone, residenti e turisti, in particolare durante tutto il periodo estivo, motivo per cui è necessario risolvere alcune criticità, rivitalizzarlo e ampliarlo – spiega Gabbrielli –. Con il tempo alcuni arredi urbani che arricchivano il percorso si sono deteriorati e necessitano di manutenzione, a partire dai raccoglitori di rifiuti e dalle panchine, per arrivare alle attrezzature sportive presenti, che rappresentano una calamita per gli amanti dello sport, per cui dovrebbero essere moltiplicate”.

“Grazie al suo valore ambientale, il percorso costituisce una ricchezza per il nostro territorio in tutte le stagioni, inoltre il suo grande potenziale può essere incrementato aggiungendo ulteriori motivi di attrazione con una ricca offerta sportiva, non solo per i turisti che scelgono la Maremma come meta delle loro ferie estive, ma anche per i cittadini residenti o di Grosseto durante il resto dell’anno – termina Gabbrielli –. Questi piccoli patrimoni del nostro territorio hanno però bisogno dell’occhio vigile di tutti i residenti e delle future amministrazioni comunali, affinché restino ben mantenuti sempre fruibili per tutti, in modo che nessuno possa infierire con atti vandalici, altrimenti diventano presto emblematici del degrado e dell’incuria”.