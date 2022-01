Gabbrielli e Di Marzo: “Bene proposta di Berardi su casa dei Popolari”

“Come rappresentanti del movimento cittadino dei Popolari, gruppo legato all’ex ministro della Difesa, il senatore Mario Mauro, crediamo in una politica diversa, più partecipativa e di servizio”.

A dichiararlo sono Amedeo Gabbrielli e Matteo Di Marzo.

“Una politica che sappia prendersi carico dei problemi della gente, che riesca a trovare le giuste soluzioni e che poi riesca a realizzarle in tempi rapidi – spiegano Gabbrielli e Di Marzo -. Una politica che si realizza con tanto lavoro silenzioso e tanti chilometri macinati per essere nei luoghi dove incontrare i cittadini che chiedono il nostro impegno e vogliono dialogare e confrontarsi con noi. Siamo felici per la scelta che facemmo a giugno, quella di unirci a Forza Italia in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Grosseto. Questa scelta ci ha permesso di ottenere un buon risultato e di vivere importanti sinergie con gli amici di Forza Italia“.

“La nostra speranza è che il nostro progetto possa svilupparsi e allargarsi con altri movimenti e associazioni moderate e liberali, che possano condividere idee e progetti con noi e Forza Italia – terminano Gabbrielli e Di Marzo -. Vediamo un futuro con Forza Italia come catalizzatrice dei cittadini verso una politica che abbia come priorità: la famiglia, il lavoro, il sociale, l’ambiente e la sanità”.