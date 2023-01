Politica nella scuola, Gabbrielli: “Coinvolgere minoranza per avvicinare giovani a istituzioni”

Per il consigliere Amedeo Gabbrielli, di Forza Italia/Ppe, il progetto di avvicinare i giovani alla politica istituzionale, proposta della coalizione del centrodestra di Grosseto, dovrà avere due punti fermi: coinvolgere tutti i gruppi politici di maggioranza e di minoranza ed avvicinare i giovani alla politica istituzionale e non ai partiti.

Amedeo Gabbrielli, consigliere e capogruppo di Forza Italia/Ppe, in merito alla questione interviene così: “Sono dispiaciuto e rammaricato di questa politica che mette uno contro l’altro e che accusa su parole mai dette e pensate”

Forza Italia/Ppe chiede un tavolo per strutturare ed articolare la proposta per poi presentarla e osservare tutti i passaggi in commissione ed in Consiglio.

“L’obiettivo dei progetto per Forza Italia/Ppe è stato sin dall’inizio quello di unire e coinvolgere tutti. Non c’è mai stato nel nostro pensiero la volontà di escludere qualcuno, meno che mai i consiglieri della minoranza. La scelta di presentare una proposta é stata fatta affinché si accelerassero i tempi di realizzazione – spiega Gabbrielli -. È stato deciso di presentare una proposta, anziché una mozione, per accelerare i tempi e per coinvolgere tutti dall’inizio, partendo dalla stesura della proposta”.