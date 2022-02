Caro bollette, Gabbrielli: “Aumenti insostenibili per famiglie e imprese”

Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Grosseto, interviene sull’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas.

“Oltre alla pandemia, la politica deve affrontare un altro drammatico problema, che rischia di trasformarsi a breve nel problema dei problemi: quello del costo energetico – spiega Gabbrielli –. La crescita dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale sul mercato all’ingrosso e la crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2 (sistema europeo Ets), da gennaio a dicembre sono aumentate del 400 per cento circa. La famiglia che nel 2020 spendeva in un anno, per la fornitura di energia elettrica, 1320 euro, nel 2022 spenderà 1950 euro. Le famiglie soffriranno molto per questi aumenti e tante non avranno le forze economiche necessarie per andare avanti”.

“Le piccole, medie e anche grandi imprese stanno subendo difficoltà non indifferenti per continuare a svolgere le proprie attività. Nel corso dell’ultimo anno, purtroppo, già numerose aziende sono state costrette a fermare la produzione e a chiudere, in particolare quelle che funzionano con altoforni – termina Gabbrielli -. Forza Italia s’impegnerà con iniziative territoriali e con il Governo, tramite il senatore Berardi, per individuare soluzioni e per fare giuste scelte che potranno garantire l’abbattimento del caro bollette e per offrire, inoltre, bonus per famiglie e aziende”.