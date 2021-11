Gestione dei rifiuti, Gabbrielli: «Ottimo lavoro del Comune, possiamo migliorare ancora”

«Nel mandato precedente, l’assessore Simona Petrucci ha svolto un ottimo lavoro per la complessa gestione dei rifiuti e la sua rielezione dimostra l’apprezzamento da parte dei cittadini. I dati non mentono e i risultati sono stati di quelli importanti. Ora è il momento di proseguire con il grande lavoro fatto e di coinvolgere maggiormente i cittadini: il loro ruolo a tutela del decoro della nostra città è decisivo per fare ancora meglio»: così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Amedeo Gabbrielli, interviene sulla tematica della gestione dei rifiuti.

«Nel quinquennio precedente – precisa Gabbrielli – la percentuale della raccolta differenziata è passata dal 31% del 2016 al 54% del 2021, arrivando a superare il 75% nelle zone monitorate (dati Sei Toscana). Questo vuol dire che sono stati ottenuti più di 20 punti percentuali in più, un risultato decisamente importante».

L’idea è quindi quella di proseguire sulla strada intrapresa per continuare nella crescita di una gestione non sempre semplice, come quella dei rifiuti: «Si tratta di un’ottima base di partenza – aggiunge Gabbrielli –, che promette risultati ancor più interessanti per il futuro. Basti pensare che, rispetto al 2016, non solo non ci sono stati aumenti della Tari per le utenze domestiche, ma si è registrata la riduzione del 16,56% per le famiglie e del 25% per i ristoranti».

Restano in piedi alcune criticità, ma Gabbrielli confida che a breve vengano risolte: «Le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel territorio è svolta dall’Ato, Ambito territoriale ottimale, Toscana Sud, che comprende la provincia di Grosseto, mentre Sei Toscana è il gestore del servizio. Sono convinto che l’assessore troverà le azioni più efficaci per incrementare ulteriormente i risultati e far potenziare i controlli, in modo da evitare che nessun cittadino abbandoni i rifiuti fuori dai cassonetti. La gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani effettuato direttamente dal Comune di Grosseto potrebbe finalmente garantire più controlli e un miglioramento del servizio».