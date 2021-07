In arrivo l’ambulatorio mobile della Croce Rossa: sarà possibile effettuare l’ecodoppler

“Nella mattinata di mercoledì 7 luglio, a Magliano in Toscana sarà presente l’ambulatorio mobile della Croce Rossa italiana, con un’iniziativa di prevenzione rivolta a favore di tutta la cittadinanza maglianese”.

A dare l’annuncio sono la delegata della Croce Rossa di Magliano in Toscana, Mirella Pastorelli, e il presidente del comitato provinciale di Grosseto, Hubert Corsi.

“Questa iniziativa, fortemente voluta dalla delegazione della Cri maglianese e organizzata grazie al supporto del comitato provinciale, si svolgerà a partire dalle 9. Nel corso della mattinata verrà effettuato l’esame cardiologico consistente in un ecodoppler. Per questo – dichiarano Corsi e Pastorelli – ringraziamo il dottor Umberto Carini, un professionista molto conosciuto e ben radicato sul territorio, che ha dato la sua disponibilità per questa giornata, mettendo a disposizione della Croce Rossa e dei cittadini maglianesi le proprie competenze e professionalità”.

“Non ci sono parole dinanzi a tale gesto carico di umanità e solidarietà del dottor Carini, al quale rivolgiamo una parola, anche se consumata dal tempo , ma che in questo caso brilla come una vecchia moneta: grazie Umberto per avere un cuore cosi immenso“, concludono Mirella Pastorelli e Hubert Corsi.

Alle 11.00, alla presenza del presidente provinciale della Cri Hubert Corsi, sarà inaugurato il giardinetto della Croce Rossa, che sarà fruibile dalla cittadinanza. Un angolo tranquillo dove le persone, anche quelle più anziane, potranno trascorrere tranquillamente le giornate in paese. Seguirà un aperitivo offerto dalla Cri locale.