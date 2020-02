Ferite e lesioni cutanee gravi: attivo l’ambulatorio specialistico con infermieri dedicati

Maggiore attenzione ai pazienti con ferite importanti e lesioni croniche grazie all’apertura dell’ambulatorio dedicato.

Da lunedì 2 marzo, presso la Casa della Salute di Castel del Piano, partirà in modo strutturato l’attività dell’ambulatorio infermieristico della Asl Toscana sud est per l’assistenza a pazienti con lesioni croniche e di difficile risoluzione.

La finalità degli ambulatori specialistici infermieristici in generale, e quindi anche di quello per le ferite cutanee, è quella di rappresentare punti di riferimento territoriali ad alta specificità, come proiezione della Rete assistenziale aziendale. Qui, infermieri esperti prenderanno in carico il paziente, gestendo l’intero percorso di cura.

L’attuazione del servizio è un’ulteriore conferma dell’intenzione della Asl di mantenere i servizi vicini ai cittadini, soprattutto nei territorio più difficili da raggiungere, garantendo attenzione e assistenza specialistica costanti che diventano ancora più importanti, come in questo caso, per le patologie che possono diventare croniche o comunque richiedere molto tempo per la completa guarigione.

L’ambulatorio sarà attivo il lunedì e il venerdì dalle 14.30 alle 17 e mercoledì dalle 11.30 alle 14. Per accedere al servizio, i cittadini, in possesso della prescrizione del proprio medico di medicina generale, possono contattare direttamente l’ambulatorio nei giorni e negli orari di apertura oppure ai numeri di telefono 0564.914589, 0564.9154579 e 0564.914556, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8 alle 12.