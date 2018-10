Ambita: Grosseto ospita il forum dell’ambiente costruito italiano

Marco Marcatili, responsabile sviluppo di Nomisma, interverrà come relatore durante il forum Ambita, che si terrà a Grosseto dal 19 al 21 ottobre.

Marcatili porterà il proprio contributo alla discussione attraverso un’analisi sulle esigenze di una nazione dalla vocazione da rintracciare nel turismo internazionale all’interno del panel “L’italia Ambita”, assieme a Sergio Rizzo (La Repubblica), Silvia Viviani (Inu – Istituto nazionale di yrbanistica) e Roberto Magnifico (LVenture Group).

Il tema della prima edizione di Ambita è infatti “Ospitare il mondo“: in Italia il patrimonio storico continua a occupare un ruolo centrale nella vita economica e sociale del paese. Ambita vuole capire come garantire che i nostri futuri interventi siano le risposte giuste alle esigenze reali per formare un ambiente costruito italiano ottimale e idoneo per la nazione.

A incontrarsi a Grosseto saranno i protagonisti e i professionisti del costruito, che avranno l’occasione di confrontarsi fra loro e con il pubblico presentando innovazioni nella creazione e uso dell’ambiente costruito. Ma la discussione sarà ben più ampia: verranno ipotizzati nuovi approcci urbanistici, architettonici, tecnologici e sociali.

Il forum è organizzato dall’associazione La Maremma delle idee, presieduta da Richard Harris, con il patrocinio del Comune di Grosseto, della Regione Toscana, di Nomisma, di Unesco Maremma, dell’Ordine degli architetti di Grosseto, del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Grosseto, dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Gli incontri del forum Ambita avranno luogo nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, in piazza della Palma, nel centro storico di Grosseto. L’ingresso sarà aperto a tutti e gratuito.