Emergenza moscerini, Arpat: “Disponibili a collaborare per monitoraggio laguna”

Orbetello (Grosseto). Negli ultimi giorni, sui media, è apparsa la notizia della presenza di numerosi insetti, chironomidi, nell’area di Orbetello.

“Quest’anno, sarebbero in numero maggiore perché, sviluppandosi nei sedimenti della laguna, non hanno trovato predatori che abbiano ridotto la quantità di larve – si legge in una nota di Arpat -. Questo è dovuto:

alle recenti morie di pesci avvenute in laguna, che è un ambiente distrofico;

al cambiamento climatico , per effetto del quale le temperature si mantengono miti anche nei periodi autunnali ed invernali dell’anno”.

“Con riferimento al problema descritto, Arpat precisa di non avere competenze dirette, tuttavia, si è resa disponibile ad effettuare, se necessario e su espressa richiesta del Comune, una verifica della presenza nelle acque di residui di sostanze biocide utilizzate nei trattamenti per eliminare o ridurre i chironomidi, gli insetti, nella zona di Orbetello – continua il comunicato –. Attività che potrà essere realizzata non appena il Comune effettuerà i trattamenti, sotto il controllo della Asl. Nello specifico, Arpat potrà campionare l’acqua della laguna e verificare la presenza di residui di sostanze utilizzate per il trattamento della vegetazione, dove maggiore risulta la presenza di insetti”.

“L’Agenzia effettua, di regola, il monitoraggio delle acque della laguna, come meglio specificato nel nostro sito web – termina la nota – e partecipa al comitato tecnico scientifico della laguna”.