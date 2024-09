Buca causata dalla piena: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul Bruna

Grosseto. Un importante intervento di manutenzione nella golena del torrente Bruna tra Piattolavato e Barbaruta per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

La recente piena ha infatti movimentato un’area golenale ai piedi dell’argine creando una buca, che Cb6 ha prontamente individuato durante l’usuale attività di monitoraggio sugli argini che fa seguito a ogni piena. Un operatore è quindi intervenuto con un escavatore per ripristinare la naturale linearità del fondo della golena: la zona è stata opportunamente segnalata e sarà oggetto di nuove verifiche alla prossima piena del Bruna, per capire se il problema è stato definitivamente risolto o necessità di ulteriori interventi. E’ infatti fondamentale che l’area golenale sia in perfetto stato, perché buche o cedimenti possono pregiudicarne l’efficienza idraulica con rischi per l’incolumità pubblica.

Nello stesso punto la piena aveva anche portato al deposito di materiali all’imboccatura canale Montalcino, che passa sotto al fiume Bruna. E’ un punto delicato che viene costantemente controllato e Cb6 ha quindi provveduto a ripulire l’imboccatura del canale.