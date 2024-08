Analisi dell’Arpat: le acque del mare rispettano tutti i valori di legge

Scarlino (Grosseto). I risultati dei controlli di routine di Arpat confermano che le acque di balneazione di Scarlino rispettano i parametri di legge.

«Abbiamo monitorato costantemente la situazione per garantire ai bagnanti la tranquillità di trascorrere le loro giornate sulle nostre spiagge – spiega il sindaco Francesca Travison –: anche gli ultimi controlli hanno dato risultati positivi. Non abbiamo mai superato i limiti di legge. Certo è che il caldo di questo periodo influisce anche sul mare, come confermano gli esperti, da qui il colore delle acque che a volte non è limpido come in passato».

Arpat conferma che i valori limite in acque di balneazione dei parametri accettati è ampiamente rispettato, in particolare per quanto riguarda l’escherichia coli e gli enterococchi intestinali.

Il Comune rammenta che la fonte di scarichi presente sulla costa è individuata nel canale di ritorno a mare, dove insiste un divieto cautelativo di balneazione. Tutte le notizie sulle acque di balneazione, punti di campionamento, qualità delle acque e monitoraggio sono reperibili sul sito https://sira.arpat.toscana.it/sira/balneazione.