“Carnivori e ungulati: coesistenza e competizione tra specie”, conferenza al Casale Giannella

Orbetello (Grosseto). Venerdì 19 luglio, alle 18, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Carnivori e ungulati: coesistenza e competizione tra specie“, a cura del professor Francesco Ferretti, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena.

Un viaggio tra tigri, leopardi, camosci e caprioli per conoscere le strategie di coesistenza e competizione tra specie di carnivori e ungulati in diversi ecosistemi del mondo. Una conferenza interessantissima per comprendere come, nel corso dei tempi, le specie animali hanno sviluppato strategie per coesistere, ma in alcuni casi può manifestarsi una competizione, spesso accentuata dalle azioni con cui l’uomo altera habitat e comunità animali.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Prima dell’incontro, dalle 15, è possibile visitare il Museo Casa Pelagos, un museo interattivo dedicato ai cetacei che vivono nel mar Mediterraneo, e la mostra “Il dilemma dell’altruismo. A cosa serve l’altruismo in natura”.

Per informazioni: