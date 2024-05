“Mese delle Oasi”: continuano le iniziative del Wwf a Bosco Rocconi

Roccalbegna (Grosseto). Continuano gli eventi per il “Mese delle Oasi” Wwf nell’Oasi di Bosco Rocconi, nel comune di Roccalbegna, per capire e toccare con mano il risultato di “Effetto Oasi”, il più grande impegno degli amici del panda, che, grazie alla gestione delle 100 oasi, hanno contribuito in maniera concreta alla tutela del patrimonio naturale. Bosco Rocconi è proprio uno di questi esempi, venne acquistato dal Wwf Italia nel 1995 per evitare il taglio del bosco e preservare le sue caratteristiche ambientali, fatte di piante secolari, e animali, in particolare una moltitudine di rapaci, tanto da definire la zona “La valle dei falchi”

Vista l’importanza evidenziata dal Wwf, nel 1998 venne istituita la riserva naturale provinciale, successivamente inserita tra le aree protette più meritevoli di attenzione in base alle convenzioni dell’Unione Europea, definita Rete Natura 2000.

Alla giornata hanno aderito anche la Cittadellarte e il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto; sarà presente uno dei suoi ambasciatori, Fabrizio Carbone, giornalista e scrittore, esperto di natura e cambiamenti climatici, ma anche uno storico illustratore, che, assieme ad Alessandro Troisi, presidente di Aipan, la più importante associazione di pittori naturalistici italiani, daranno vita ad un workshop per imparare a realizzare il proprio “diario illustrato”.

“Il ritorno alla natura grazie all’arte in tutte le sue espressioni – commenta Fabrizio Carbone – è un punto di svolta in questo momento storico dilaniato da guerre e da distruzioni della biodiversità e dell’ambiente. Noi siamo parte attiva e fondamentale della vita del nostro pianeta. Siamo esattamente come tutto ciò che vive intorno a noi: dal microbioma invisibile ai grandi mammiferi.

L’appuntamento nell’area meravigliosa del bosco di Rocconi è uno dei tanti momenti di “arte e natura insieme” che in questi giorni si svolgono in tutto il mondo. L’insegnamento di Michelangelo Pistoletto, uno dei grandi dell’arte contemporanea, ci porta a guardare il futuro con la speranza di un cambiamento vero e realmente sostenibile.

Appuntamento quindi per domenica 12 maggio alle 10 per un’altra avventura esperenziale con il Wwf nel Bosco di Rocconi, per percorrere sentieri immersi nel verde e raggiungere le acque limpide del fiume Albegna o del torrente Rigo e imparare a diventare provetti Nature Sketchers.

Per informazioni e per ricevere il programma completo delle iniziative di maggio è possibile scrivere a boscorocconi@wwf.it o contattare il numero 320.8223972.

E’ gradita la prenotazione.

Si consigliano: scarpe da trekking, cappellino, acqua, binocolo e, per chi vorrà disegnare, anche un taccuino ed una matita. Sarà possibile consumare il proprio pic-nic in oasi o usufruire di uno dei vari locali presenti nella zona, ma si consiglia di prenotare con congruo anticipo. Le attività riprenderanno nel pomeriggio.