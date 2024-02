Parco eolico, il Comune convoca un’assemblea pubblica: “No all’impianto”

Pitigliano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Pitigliano è stata chiamata ad esprimere un parere sulla realizzazione del progetto di un parco eolico in zona Rempillo. Pur non essendo dunque direttamente responsabile dell’autorizzazione, il Comune esprimerà parere negativo.

L’amministrazione parte del presupposto di non contrarietà a priori alle energie alternative. Si dichiara anzi favorevole allo sviluppo di una rete di impianti che garantisca il più possibile l’autosufficienza energetica. Tant’è che sta spingendo per la nascita di una Cer (comunità energetica rinnovabile) che deve svilupparsi tramite la produzione da fonti già esistenti o da nuovi impianti diffusi e ben integrati nel contesto urbano e ambientale.

“Invece, progetti come quello presentato (o come potrebbero esserlo le distese di pannelli fotovoltaici), non garantiscono la tutela del paesaggio e dell’ambiente. In questa settimana abbiamo analizzato a fondo il progetto presentato da Sorgenia e ne vediamo molte criticità. Molte di più di quelli che potrebbero essere i benefici per il territorio e la comunità, per altro non esplicitati – si legge in una nota del Comune -. L’esperienza della cascata del Londini ha segnato molto la fiducia dei cittadini e anche di questa amministrazione nei confronti dello sfruttamento del territorio a fini di produzione energetica. L’aspetto paesaggistico, ambientale e identitario deve assolutamente prevalere”.

Al fine di esporre le ragioni di questa scelta e ascoltare l’opinione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, è stata convocata un’assemblea pubblica il prossimo 13 febbraio alle 18.00 al Teatro Salvini.

Privati cittadini, aziende, associazioni e comitati sono invitati a studiare le carte, predisporre osservazioni da presentare al Ministero e partecipare all’incontro con l’obiettivo di individuare un percorso comune.