Strade e ponti più sicuri: lavori anti allagamento del Consorzio di Bonifica

Orbetello (Grosseto). Il fiume Albegna e il suo reticolo rappresentano una delle priorità per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

I lavori di manutenzione ordinaria nell’unità idrografica Albegna, inseriti nel piano delle attività della bonifica, sono continui: attualmente in corso è l’intervento sul torrente Magione, nella zona di Polverosa (nel comune di Orbetello). Cb6 sta rimuovendo la vegetazione infestante in eccesso nella sezione idraulica del corso d’acqua, per aumentare la sicurezza idraulica della zona. Il torrente è molto importante perché defluisce sulla sinistra idraulica nel fiume Albegna e ha un’azione regolatrice sulle acque dei bacini idrografici adiacenti, in pratica controllando il carico idraulico proveniente da monte.

“Mantenere in ordine il torrente Magione – afferma il presidente Fabio Bellacchi – significa rendere più sicuro anche l’Albegna. Attraverso la manutenzione ordinaria, l’attività che compete a Cb6, operiamo costantemente in tutto il reticolo, un impegno che portiamo avanti settimana dopo settimana. I progetti per la realizzazione di opere di difesa idraulica vengono invece approvati e finanziati dalla Regione Toscana e serviranno, una volta ultimati, a completare il piano di sicurezza idraulica in questa parte della Maremma”.

Con la manutenzione ordinaria sul torrente Magione, in particolare, vengono protetti anche i ponti sulla strada regionale 74 e sulle strade comunali che collegano i vicini poderi. Come sempre vengono rispettate le direttive della Regione Toscana, per la tutela dell’ecosistema.